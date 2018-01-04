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مركز حقوقي يتهم الاحتلال باستخدام القوة المميتة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا

مركز حقوقي يتهم الاحتلال باستخدام القوة المميتة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا
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