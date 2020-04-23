مركز حقوقي يوثق 92 انتهاكاً إسرائيلياً ضد صيادي غزة

وثّق مركز حقوقي فلسطيني، 92 انتهاكاً، ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق صيادي الأسماك الفلسطينيين في عرض بحر قطاع غزة، منذ بداية العام الجاري.

جاء ذلك وفق مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي) في بيانٍ نشره، حول الاعتداءات الإسرائيلية، بحق الصيادين.

ولفت المركز إلى أنّ القوات الإسرائيلية أطلقت النار تجاه الصيادين 92 مرة، أصابت خلالها 6 صيادين، واعتقلت 3 آخرين من بينهم طفل، فيما استولت على قارب صيد، وأفسدت 7 مراكب ومعدات صيد.

وأوضح أنّ إسرائيل تواصل “انتهاكاتها المنظمة بحق الصيادين في عرض البحر، حيث تلاحقهم وتفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاههم وتعرض حياتهم للخطر وتعتقلهم”.

وأدان المركز تصاعد الانتهاكات تجاه الصيادين، وحرمانهم من مصادر عيشهم في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية المستمر، والتهديد الماثل بتفشي فيروس “كورونا”.

ونوّه إلى أنّ أغلب الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال تجاه الصيادين، ترتكب في المناطق التي سمحت فيها لهم بممارسة أعمالهم.

وطالب “الميزان” إسرائيل، بضرورة “وقف انتهاكاتها المنظمة، واحترام مبادئ القانون الدولي في سياق تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

ومنذ 14 عاماً، تفرض إسرائيل حصاراً متواصلاً على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والصحية. (الأناضول)