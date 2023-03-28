"مزاعم كاذبة".. موريتانيا تنفي مشاركتها ببرنامج بيئي تنظمه اسرائيل

نفت موريتانيا الثلاثاء، معلومات تحدثت عن مشاركة وفد منها في برنامج بيئي تدريبي تنظمه اسرائيل، واصفة ذلك بانه "مزاعم كاذبة".

وكانت قناة "i24" الإسرائيلية ذكرت الاحد، أن وفدا من وزارة البيئة الموريتانية شارك الى جانب وفود من دول إفريقية في البرنامج الذي يسعى الى مساعدة تلك الدول في التصدي لظاهرة التصحر.

واضافت القناة الى ان البرنامج يهدف خصوصا الى بحث إنشاء منطقة خضراء عازلة بطول 8 الاف كيلومتر بين تلك الدول ومنطقة الصحراء، وذلك بحلول عام 2030.

وقالت زارة البيئة الموريتانية في بيان الاثنين، انها تنفي قطعيا صحة المعلومات المزعومة حول مشاركة وفد منها في ذلك البرنامج، منددة بما وصفته بانه "تضليل" يمارسه الاعلام العبري عبر مقالات "كاذبة".

وكانت موريتانيا جمدت علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل غداة اجتياجها قطاع غزة عام 2009، ثم قامت بقطع تلك العلاقات وطرد السفير الاسرائيلي في العام التالي.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" مطلع الشهر الجاري ان الدولة العبرية تجري محادثات مع موريتانيا وثلاث دول اخرى هي إندونيسيا والصومال والنيجر، وذلك من اجل تطبيع العلاقات معها.

ولاحقا من نفس الشهر، نفت نواكشوط وجود أي اتصالات من هذا النوع مع إسرائيل.