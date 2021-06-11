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مسؤولة باكستانية تصفع نائبا على الهواء مباشرة

منشور 11 حزيران / يونيو 2021 - 08:53
فردوس عاشق
فردوس عاشق

قامت وزيرة باكستانية سابقة بتوجيه صفعات على الهواء مباشرة، لنائب أثناء استضافتهما في برنامج تلفزيوني.

وانفعلت الوزيرة الباكستانية السابقة فردوس عاشق أوان، بصفع النائب عن حزب الشعب الباكستاني قادر ماندوخل، عدة صفعات بعد مشاجرة بينهما.

وتشغل فردوس منصب مساعد خاص لرئيس الوزراء عمران خان، في مقاطعة البنجاب الباكستانية.

وانتشر مقطع فيديو الصفع على وسائل التواصل الاجتماعي، ووقع الحادث أثناء تسجيل عرض على قناة "Express TV" للصحفي جافيد تشودري.
وفي وقت لاحق، أصدرت فردوس عاشق عوان بيانا قالت فيه إن النائب عن مندوخل قد أساء إليها وهددها، وإنها صفعته "دفاعا عن النفس".

وتابعت إن مندوخل أجبرها على فعل ذلك، وإنها سترفع قضية تحرش ضده.

كلمات دالة:فردوس عاشق

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