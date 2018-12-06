مسؤولة عراقية تستبعد صياغة الحكومة قبل نهاية العام
القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ
أكدت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ اليوم الخميس، أنه لا توجد فرصة حاليا للتصويت على الوزراء الثمانية المتبقين في حكومة عادل عبد المهدي.
وقالت الشيخ: "الخلافات تحتدم بين الأحزاب السياسية وخاصة حول منصب وزير الداخلية، فما زال الإصرار على تسلم فالح الفياض للمنصب ولا يزال هناك إصرار يرفض وجوده"، مبينة أن "هذا هو السبب الرئيسي في تأخر التصويت على الوزراء".
وأضافت: "من المستبعد جدا أن يتم إكمال صياغة الحكومة قبل نهاية العام الحالي".
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