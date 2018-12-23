مسؤولون أتراك يهاجمون نتنياهو دفاعا عن اردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

رد مسؤولون أتراك بقوة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، في تغريدة على تويتر.

وكان نتنياهو هاجم أردوغان وقال إن “عليه أن لا يعظ إسرائيل”، متهماً إياه بأنه “يحتل شمال قبرص” وبأن “جيشه يرتكب المجازر بحق الأطفال والنساء في القرى الكردية داخل وخارج تركيا”، حسب وصفه.

أعنف الردود جاء على لسان وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو الذي قال: “نتنياهو قاتل بدم بارد في العصر الحديث، ومسؤول عن مقتل آلاف الأبرياء من الفلسطينيين”.

من جهته، قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول صرف الأنظار عن الدعاوى القضائية التي تلاحقه في بلاده من خلال مهاجمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “ولكن محاولاته هذه لن تتكلل بالنجاح”.

وأوضح قالن في تغريدة على حسابه في تويتر، أن نتنياهو لن يفلح بأي شكل من الأشكال، في التستّر على سياسات الظلم والاحتلال التي تمارسها إسرائيل. وأضاف أن نتنياهو منزعج كثيراً من كشف الحقائق، وتابع: “لن يستطيعوا إسكات الرئيس أردوغان”.

من جهته، اعتبر عمر جيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن “نتنياهو منزعج كثيرا من التحذيرات التي يطلقها الرئيس أردوغان باسم الإنسانية والمظلومين، وانزعاجه هذا سوف يستمر”.

وأضاف جيليك: “هناك مغزى وراء انزعاج نتنياهو من العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية ضد أهداف منظمة “بي كا كا” الإرهابية”.

وتابع قائلاً: “نتنياهو يتهم تركيا باحتلال شمال جزيرة قبرص، وأود أن أذكّر نتنياهو بأن قضية جمهورية شمال قبرص التركية من أكثر القضايا العالمية شرعيةً، وتركيا من أكبر الداعمين والضامنين لهذه القضية”، وواصل القول: “جميع الذين يحملون الجنسية التركية، هم مواطنون من الدرجة الأولى في بلادنا، ونتنياهو الذي يدافع عن مفهوم الدولة القومية القائمة على العرق والدين، لا يستطيع أن يدرك ذلك، وتركيا هي الدولة الأكثر كفاحا ضد التنظيمات الإرهابية التي تقتل الأطفال والنساء”