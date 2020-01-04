مسؤولون أمريكيون يبررون قتل سليماني

قال مسؤولون أمريكيون إن الضربة الجوية الأمريكية التي قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني يوم الجمعة قد تردع، بدلا من أن تثير، عنفا إيرانيا ضد أهداف أمريكية وذلك رغم تعهد طهران بالانتقام.

ووصف المسؤولون، في تصريحات للصحافيين، الضربة الجوية بأنها دفاع عن النفس ضد هجمات وشيكة كان من الممكن أن تقتل مئات الأمريكيين في العراق وسوريا ولبنان وغيرها.

وتوقع العديد من المحللين الأمريكيين أن ترد إيران على مقتل سليماني وقالوا إنها ستستغرق وقتا على الأرجح لتحديد ما ستقوم به وإنها لن ترد بنفس القدر مما سيحول دون اندلاع حرب شاملة.

ورغم إقراره بأن قتل سليماني قد يفجر دائرة عنف جديدة، اعتبر مسؤول أمريكي كبير أن العملية على الأقل حرمت طهران من أحد أكثر قادتها دهاء.

وقال مسؤول أمريكي آخر إنه لا يتوقع ردا إيرانيا “لأننا نتحدث بلغة يفهمها النظام”.

وطالما اعتبرت واشنطن سليماني عدوا يديه ملطخة بدماء أمريكيين منهم مئات الجنود الذي قتلوا في حرب العراق بعبوات ناسفة إيرانية الصنع.

وقال مسؤول أمريكي للصحافيين إن سليماني مسؤول عن نحو 608 حالات وفاة أمريكية بالعراق.