مسؤولون أمريكيون يلتقون قادة "طالبان" في الدوحة

التقى مسؤولون أمريكيون كبار، مع قادة حركة طالبان الأفغانية، في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين في فبراير/ شباط الماضي.

وقال سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة، الثلاثاء، إن وفدها بقيادة ملا برادار، نائب زعيم طالبان، رئيس مكتبها السياسي، التقى في وقت متأخر الإثنين، مع الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد، والجنرال سكوت ميلر، قائد القوات الأمريكية في أفغانستان.

واستضاف اللقاء وزير الخارجية نائب رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقال شاهين في البيان، إنه جرى خلال الاجتماع “الحديث عن تنفيذ كامل لبنود الاتفاق، و(معضلة) تأجيل إطلاق سراح السجناء“.

وأضاف أنه جرى أيضا بحث انتهاك بنود الاتفاقية والقضايا الأخرى وسبل التنفيذ الكامل للاتفاق.

وأمس، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بيانا قالت فيه إن خليل زاد سيلتقي ممثلي طالبان، لبحث التحديات الحالية في تنفيذ الاتفاق بين الحركة والولايات المتحدة.

وفي 5 أبريل / نيسان الجاري، هددت طالبان باستئناف هجماتها على نطاق واسع ما لم يتم احترام اتفاق السلام.

وقالت الحركة في بيان: “نحترم اتفاق السلام. ومع ذلك فإن الجانب الأمريكي ومؤيديه العسكريين الداخليين والخارجيين يستهدفون السكان المدنيين ومراكز طالبان التي ليست حتى في ساحة المعركة”.

وأضافت أن عملية الإفراج عن 5000 سجين تأجلت أيضا بسبب حجج واهية من طرف الحكومة الأفغانية.

وتطالب طالبان بإطلاق سراح 5 آلاف سجين من مسلحيها، مقابل إفراجها عن ألف أسير من قوات الأمن والمسؤولين الأفغان، وهذا ما تم التوصل إليه في اتفاق السلام.

بينما تصر الحكومة الأفغانية على إطلاق سراحهم على مراحل إلى جانب وقف إطلاق النار وإجراء محادثات مباشرة بين الأفغان.