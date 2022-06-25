مسؤولون أمنيون: الاسرائيليون في مصر والأردن والبحرين بخطر

أعرب مسؤولون أمنيون اسرائيليون، عن خشيتهم من سفر الإسرائيليين إلى الإمارات والبحرين والأردن ومصر، خوفا من تنفيذ عمليات إيرانية ضدهم.

وقال المسؤولون الأمنيون، إنه إذا أصبحت إيران "يائسة"، فإنها قد تحاول مهاجمة إسرائيليين في بلدان أخرى، غير تركيا.

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن القناة الـ 13، أن المسؤولين عبروا عن مخاوفهم من سفر الإسرائيليين إلى الإمارات والبحرين والأردن ومصر.

وأوضح المسؤولون أن بعض الخلايا "الإيرانية" غادرت تركيا، على ما يبدو نتيجة للجهود التي بذلتها تركيا وإسرائيل لإحباط الهجمات.

لكن بعض العملاء ما زالوا يحملون توجيها إيرانيا واضحا لقتل الإسرائيليين، وفقا للقناة.

وحذر المسؤولون الذين وصفتهم القناة بأنهم كبار - دون تسميتهم- من أن هناك تهديدات "ملموسة" بأن إيران تحاول تنفيذ هجوم ضد إسرائيليين في إسطنبول في نهاية الأسبوع.

وفي وقت سابق، قال الجنرال هايمان تامير، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، إن إيران ستحاول استهداف مواطنين إسرائيليين في أماكن مختلفة حول العالم.

ونقلت إذاعة "ريشت بيت"، عن الجنرال هايمان تامير، تأكيده أن إيران ستحاول استهداف وإيذاء مواطنين ورعايا إسرائيليين في أماكن مختلفة حول العالم، ولن يقتصر الأمر على تركيا فقط.