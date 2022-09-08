مسؤولون اسرائيليون: "إنرجيان" تؤجل استخراج الغاز من "كاريش"

أعلنت شركة "إنرجيان"، المشغلة لمنصة استخراج الغاز في حقل "كاريش"، تأجيل استخراج الغاز من الحقل، المتنازع عليه بين لبنان و"اسرائيل".

وأفادت صحف عبرية، بأن مسؤولين أمنيين وسياسيين إسرائيليين، تلقوا بلاغا من "إنرجيان" يفيد بعدم قدرة الشركة على استخراج الغاز خلال شهر سبتمبر / أيلول الحالي، كما كان مقررا، مشيرين إلى أن العمل في "كاريش" سيبدأ في منتصف أو نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وتوقع المسؤولون الاسرائيليون، عودة الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان "اسرائيل"، إلى المنطقة، اليوم الخميس، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.

ووصف مسؤولون إسرائيليون زيارة هوكشتاين للمنطقة التي يبدأها من إسرائيل، بأنها "بالغة الأهمية وحاسمة" بكل ما يتعلق بحل الخلاف حول الحدود البحرية والتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان ومنع تصعيد عسكري.

وأواخر يوليو/ تموز الماضي، أجرى هوكشتاين جولة في إسرائيل وبيروت في محاولة لنقل المقترحات وتقريب وجهات النظر للتوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع البحري.

وبدأت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بوساطة أمريكية في عام 2020، حيث أعلن لبنان في البداية حيازته لنحو 860 كيلومترًا مربعًا (332 ميلًا مربعًا) من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترًا مربعًا إضافيًا يشمل جزءًا من حقل غاز كاريش، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل وترفض مناقشة شروط لبنان حوله.

وتشكل مسألة ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان في مجال استكشاف مصادر الطاقة، إذ يعاني هذا البلد من أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات أثرت بشكل ملحوظ على قطاع الطاقة في عموم البلاد.