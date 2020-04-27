مسؤولو كوريا الجنوبية يدعون لتوخي الحذر وسط تقارير عن مرض زعيم كوريا الشمالية

دعا المسؤولون في كوريا الجنوبية إلى توخي الحذر وسط تقارير عن احتمال أن يكون الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مريض مشددين على أنهم لم يرصدوا أي تحركات غير عادية في كوريا الشمالية.

وقال كيم يون-تشول وزير الوحدة الكوري الجنوبي، المسؤول عن التواصل مع كوريا الشمالية، خلال منتدى مغلق يوم الأحد إن الحكومة لديها قدرات استخباراتية تتيح لها أن تقول بثقة أنه لا يوجد شيء غير عادي يحدث .

وبدأت شائعات وتكهنات بشأن صحة كيم بعد تخلفه عن حضور احتفال رسمي بارز في 15 أبريل/ نيسان ولم يظهر بشكل علني منذ ذلك الوقت.

وقالت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي إن من المحتمل أن كيم خضع لجراحة في شرايين القلب أو أنه في عزلة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومرة أخرى لم تعرض وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية اليوم الاثنين أي صور جديدة لكيم ولم تذكر مكان وجوده.

ولكنها نشرت تقارير عن إرساله رسالة شكر للعمال الذين يبنون منتجعا سياحيا في منطقة وونسان التي ذكرت بعض وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أنه ربما موجود فيها.

وقال مون تشونج-إن كبير مستشاري السياسة الخارجية للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن في تصريحات لوسائل إعلام في الولايات المتحدة إن “موقف حكومتنا حازم.

“كيم جونج أون حي وبخير. وهو يقيم في منطقة وونسان منذ 13 أبريل. ولم يتم رصد تحركات مريبة حتى الآن”. (رويترز)