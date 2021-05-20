مسؤول أردني سابق: طرد سفير إسرائيل لن يشكل لنا حرجا

قال رئيس الوزراء الأردني الأسبق، طاهر المصري، إن طرد سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأردن لن يشكل أي عبء على الأردن، وإن "إسرائيل" سوف تفهم ذلك على أنه مظهر غضب.

وأشار في لقاء تلفزيوني، إلى أن على السلطة الفلسطينية أيضا القيام بدور أكبر لمواجهة عنف الاحتلال، وأن مسار التفاوض لم يعد مجديا.

ولفت إلى أن هنالك قناعة واضحة الآن بأن المقاومة هي من سيغير الصورة للأوضاع في فلسطين المحتلة.

ولفت إلى أنه تفاجأ بما حصل في أراضي فلسطين المحتلة عام 1948.

واستشهد 28 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وأصيب نحو 7 آلاف، في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين.

على الجانب الآخر، قُتل 12 إسرائيليا وأصيب أكثر من 600 آخرين، خلال رد الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ من غزة.