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مسؤول أمريكي يكشف عن سبب إعفاء مشتري النفط الإيراني من العقوبات

مسؤول أمريكي يكشف عن سبب إعفاء مشتري النفط الإيراني من العقوبات
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