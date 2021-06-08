مسؤول أممي: وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال "هش"

قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، الإثنين، إن “اتفاق وقف إطلاق النار هش”.

جاء ذلك في تغريدة لوينسلاند عبر حسابه الخاص بموقع “تويتر” أشار فيها إلى اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مؤخراً بين المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل.

وأضاف في تغريدته: “أحث كلا الجانبين لوقف أي خطوات واستفزازات أحادية الجانب، وضبط النفس، وتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار”.

وكان وينسلاند قد قال سابقا إن “الاستمرار في معالجة الجروح العميقة باستخدام الضمادات دون محاولات جادة لحل القضايا السياسية الأساسية لن يؤدي إلا الى تصعيد آخر”.

وأضاف وينسلاند: “الأمم المتحدة وبالتنسيق الوثيق مع مصر والولايات المتحدة وغيرهما من الأطراف الإقليمية والدولية الأساسية، شاركت وتشارك بشكل فاعل مع القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية حول كيفية المضي قدما لكسر الجمود في غزة وتحقيق الوحدة الفلسطينية ورؤية حكومة فلسطينية قادرة على العمل بشكل مستدام في غزة”.

وقد حذرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، يوم الإثنين، الاحتلال قائلة إنها “تراقب عن كثب سلوك العدو الصهيوني في المدينة المقدسة، وسيكون لها كلمتها إذا ما قرر العدو العودة بالأوضاع إلى ما قبل 11 مايو ولن نسمح للاحتلال بتصدير أزماته الداخلية نحو شعبنا”. (القدس العربي)