مسؤول أمني اسرائيلي: الهدوء في "الضفة الغربية" هش

نقلت وسائل إعلام اسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي، صباح الثلاثاء، قوله إن الهدوء في الضفة الغربية، هش ومضلل.

وصرح المسؤول للقناة السابعة العبرية، أنه وبالرغم من “تسجيل انخفاض في العمليات الأمنية بالضفة الغربية مؤخرا، إلا أن الهدوء النسبي مضلل ومخادع”.

وأضاف المسؤول: “إن حركة حماس تحاول تنفيذ عمليات ضد المستوطنين والجيش بالضفة، ولكن معظم تلك المحاولات يتم إحباطها بسبب حملات الاعتقالات اليومية بالضفة”. مشيرا إلى وقوع 92 عملية ضد المستوطنين والجيش الإسرائيلي بالضفة، خلال شهر يوليو/ تموزالمنصرم، مقارنة بـ123 عملية وقعت في شهر يونيو/ حزيران من هذا العام.

من جهته بحث رئيس الأركان كوخافي، مؤخرا مع عدد من الضباط الكبار، ورؤساء أركان سابقين، طرق الانتصار بالمواجهة القادمة، ووفقا لموقع “واللاه” العبري، فإن هذا الاجتماع، جاء عشية انعقاد ورشة العمل الجديدة، التي خطط لها كوخافي،على أن تنعقد الأسبوع القادم، وسيناقش خلالها، جنرالات الجيش السابقون، الخطط العملياتية السنوية للجيش، وطرق تحقيق الانتصار بالحروب.

كذلك ستناقش الورشة خطط الجيش حتى عام 2030، وامتلاك أسلحة جديدة من أمريكا، وقضايا القوى البشرية بالجيش.