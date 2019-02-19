مسؤول أمني: تحرير خمسة مختطفين في الأنبار
قوات عراقية
أعلن عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار بالعراق، عيد عماش، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سراح خمسة مختطفين في المحافظة، يرجح أن تنظيم "داعش" كان قد اختطفهم.
وقال عماش لـRT إن "القوات الأمنية وبعد جهد استخباراتي تمكنت من تحرير خمسة مختطفين"، مبينا أن "الإجراءات ما زالت مستمرة للبحث عن آخرين في صحراء الأنبار وبقية مناطق المحافظة".
من جهته حذر عضو هيئة رئاسة مجلس النواب حسن كريم الكعبي، من تصاعد حالات اختطاف "داعش" للمدنيين في مناطق مختلفة، مؤكدا ضرورة التحرك الأمني العاجل لإنقاذ جميع المختطفين والقبض على المتورطين.
اختيار المحرر
1 - 4 من 12
أهم العناوين
عناوين ذات صلة
- مسؤول أمني عراقي: عملية "بيجي" ستنطلق خلال ايام
- "داعش" يحتجز 15 رهينة في جامعة الأنبار وعشرات القتلى والجرحى في تكريت
- عشرات القتلى في 10 تفجيرات بغداد والموصل.. ومقتل 8 شرطيين في الأنبار
- القوات العراقية تستعيد منطقتين بالرمادي وتدخل جامعة الأنبار
- انطلاق عملية تحرير الانبار ومقبرة جماعية لعناصر داعش في ديالى