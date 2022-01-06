مسؤول أمني خليجي يدعو للقبض على حسن نصر الله

شن الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، هجوما عنيفا على الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، داعيا إلى القبض عليه وتقديمه للعدالة، على خلفية التصريحات التي أطلقها مؤخرا تجاه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

واعتبر خلفان خلال سلسلة تغريدات أطلقها على موقع "تويتر"، أن حسن نصر الله أخطر شخصية على الأمن القومي العربي، وبأنه "عدو بغيض للعرب".

يجب القبض عليه وتقديمة للعدالة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 6, 2022

وأضاف أنه "إذا قضي على حسن نصرالله قضي على البلاء الذي ابتليت به أمة العرب"، مشيرا إلى أنه "لا تأتي مناسبة إلا وطعن نصر الله في العرب ولعنهم وأيد خصومهم، وتباهى بعداوتهم".

مبدأ زوال أمة العرب عقيدة عند حسن نصر الله.

الذي لا يعرف هذه الحقيقة نائم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 6, 2022

اذا قضي على حسن نصرالله قضي على البلاء الذي ابتليت به أمة العرب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 6, 2022

تابع أن "حسن نصر الله يربي أجيالا على كراهية أمة العرب، ويستغل فقرهم بصرف رواتب لهم، داعيا المخابرات العربية إلى أن تدرك حقيقة خطورته على سلامة أمن واستقرار أوطانها.

حسن نصرالله عدو بغيض للعرب..ثقوا تماما. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 6, 2022

على المخابرات العربية ان تدرك حقيقة خطورة حسن نصر الله على سلامة أمن واستقرار أوطانها. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 6, 2022

وشن حسن نصر الله، يوم الاثنين الماضي، هجوما عنيفا على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ردا على خطاب الأخير الذي وصف فيه “حزب الله” بـ"الإرهابي".

وقال نصر الله، في خطاب متلفز، بثته قناة "المنار"، إن "الإرهابي هو الذي أرسل داعش والانتحارين إلى العراق، ويشن حربا على اليمن منذ سبع سنوات، ويحتجز آلاف اللبنانيين في الخليج رهينة يهدد بهم لبنان كل يوم.

وأكد: أن "السعودية كانت ترسل الانتحاريين وسيارات الانتحارين إلى العراق، وأرسلت شبابها ليَقتلوا الأطفال والنساء والرجال، أما إيران فأرسلت رجالها ليقتلوا دفاعا عن الأطفال والرجال والنساء".