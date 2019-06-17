مسؤول أمني عراقي يحذر من عودة نشاط داعش

أبدى عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، عدنان الأسدي، تخوفه من عودة نشاط تنظيم داعش في المحافظات التي له فيها حواضن.

وطالب الأسدي بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية تقضي على داعش وبيئاته الحاضنة، مشيرا في ذات السياق إلى أن التنظيم انتهى من الناحية العسكرية والاستراتيجية.

ورأى الأسدي، أن "عدم وجود وزراء أمنيين في هذه المرحلة في العراق، هو أمر غير صحيح، ويؤثر سلبا على معالجة هذا الملف".

وكانت القوات الأمنية العراقية، أطلقت أمس الأحد، عملية عسكرية واسعة في قضاء الطارمية، أبرز مناطق "حزام بغداد".

وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومي في بيان، أن "القوات الأمنية ستباشر، بإسناد من طيران الجيش العراقي، بتفتيش قضاء الطارمية (50 كم شمال بغداد)، لتعزيز الأمن هناك وملاحقة المطلوبين للقضاء، وقد شملت عملية التفتيش عددا من القرى والبساتين التابعة للقضاء".

من الجدير ذكره أن قضاء الطارمية، من المناطق المهمة جغرافيا وأمنيا، كونه يربط أربع محافظات عراقية، هي بغداد، صلاح الدين، ديالى والأنبار.