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مسؤول أوروبي: لا يمكننا الوقوع في "فخ" الجلوس مع بن سلمان والأسد والبشير

مسؤول أوروبي: لا يمكننا الوقوع في "فخ" الجلوس مع بن سلمان والأسد والبشير
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