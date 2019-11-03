مسؤول إسرائيلي رفيع يتوجه للأردن بسبب أسيرين

قالت مصادر عبرية، إن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، سيصل إلى العاصمة الأردنية عمان في غضون الأيام القريبة.

وقال موقع "Ynet" العبري أن الزيارة تأتي في إطار مساعي تخفيف حدة التوتر بين البلدين، على خلفية اعتقال الاحتلال لمواطن ومواطنة أردنيين، في حين تواصل الأردن اعتقال إسرائيلي تسلل عبر حدودها.

ونقل الموقع عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن السلام مهم للبلدين، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة بأسرها.

وتحتجز السلطات الإسرائيلية منذ أسابيع الشابة هبة اللبدي، والشاب عبد الرحمن مرعي، وهما مواطنان أردنيان، اعتقلا مطلع الشهر الجاري.

ويواجه الأسيران اللبدي (24 عاما)، ومرعي (29 عاما)، ظروفا صعبة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مع تدهور حالتيهما الصحية، بعد أن خاضت اللبدي إضرابا عن الطعام لليوم الثامن عشر، بينما يعاني مرعي من مرض السرطان في ظل نقص الرعاية الصحية.

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية وصول سفيرها لدى تل أبيب، غسان المجالي، الأربعاء، عقب قرار استدعائه للتشاور احتجاجا على اعتقال مواطنين اثنين بالسجون الإسرائيلية.

جاء ذلك في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه، غداة إعلان الأردن، الثلاثاء، استدعاء سفيره لدى تل أبيب؛ للتشاور، احتجاجا على استمرار إسرائيل احتجازها اثنين من مواطنيه.