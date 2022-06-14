مسؤول إسرائيلي يتمنى لو كان لديه زر يجعل الفلسطينيين يختفون

قال مسؤول اسرائيلي رفيع انه يتمنى لو كان لديه زر بإمكانه جعل الفلسطينيين يختفون، او يضعهم في قطار يشحنهم الى سويسرا، معربا عن اسفه لعدم وجود مثل هذا الزر.

وقال نائب وزير الشؤون الدينية الاسرائيلي ماتان كاهانا: "لو كان هناك زر يمكن الضغط عليه، وإخفاء كل العرب من هنا، وإرسالهم في قطار سريع إلى سويسرا، ليعيشوا حياة رائعة، سأضغط على هذا الزر"، بحسب ما نقلته عنه هيئة البث الإسرائيلية الرسمية الثلاثاء.

لكنه قال مخاطبا طلاب في مدرسة سنوية بمستوطنة إفرات في الضفة الغربية انه "لا يوجد مثل هذا الزر، من الواضح أنه كان من المفترض أن نعيش على هذه الأرض بطريقة ما".

وأضاف نائب الوزير الإسرائيلي: "هناك من يعتقد أنه إذا عدنا إلى حدود 1967، سيكون دولتان هنا، ستعيشان في سلام مع بعضهما البعض، أعتقد أنه هراء".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة، عام 1967، وترفض الانسحاب من أراضي الضفة.

وأضاف كاهانا: "لن يتخلوا (العرب) عن بيت جملئيل والشيخ مؤنس (..)؛ العرب يروُون لأنفسهم قصة مختلفة، نعلم أنها غير صحيحة وهراء؛ يقولون لأنفسهم إنهم من عاشوا هنا دائما، وقد أتينا وقمنا بترحيلهم".

لكنه استدرك في تغريدة على تويتر، الثلاثاء قائلا: "في محادثة أجريتها الليلة الماضية مع الطلاب كررت الفهم الواضح بأنه، لا نحن ولا العرب ذاهبون إلى أي مكان، لذلك نحن بحاجة إلى إيجاد طريقة للعيش هنا معًا".

وأضاف القيادي في حزب "يمينا"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: "الحكومة الحالية هي خطوة مهمة في هذا الاتجاه".

كاهانا (يمين) ورئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت ووزيرة القضاء اياليت شاكيد

وتابع: "في كلامي كان هناك أيضًا اختيار غير ناجح للكلمات".

وكانت تصريحات نائب الوزير الإسرائيلي قد أثارت ردود فعل غاضبة.

وكتب النائب العربي أحمد الطيبي في تغريدة على تويتر ردا على تصريحات كاهانا: "هناك زر يطردك من الحكومة والكنيست؛ سأضغط عليه قريبا".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن كاهانا، اتصل هاتفيا لاحقا مع النائب الطيبي، واعتذر له عن تصريحاته.

وأشارت إلى أن الطيبي أبلغه بأنه "يجب الاعتذار الى الجمهور وليس في اتصال معه".