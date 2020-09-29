مسؤول إيراني يتحدث عن واقعة عكست قوة الأسطول الإيراني

اعتبر المدير التنفيذي لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية نصرالله سردشتي، أن تصدير البنزين لفنزويلا قد يكون ليس عملا ضخما، ولكنه عكس قوة أسطول ناقلاتنا وإمكانية تحطيم الحظر.

وأكد المسؤول، في كلمة بمراسم يوم الملاحة العالمي اليوم الثلاثاء، أن التجارة الحرة حق لإيران ولا يستطيع أحد منعها من ذلك.

وأشار إلى أنه عند فرض الحظر، يتم استهداف وزارة النفط وشركة الناقلات الوطنية وشركة الملاحة البحرية الإيرانية، وهذا يعكس أهمية الأسطول الوطني، حيث لا يمكن الاعتماد على السفن الأجنبية بهذه الفترة، على خلفية إمكانية منع هذه السفن من دخول المياه الإيرانية بمختلف الذرائع.

وشدد سردشتي، على أنه من غير الممكن التأثير على عملية صادرات وواردات البلاد