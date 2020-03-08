مسؤول إيراني يهدد بإبقاء الناس في منازلهم بالقوة

هدّد مسؤول إيراني بإجبار المواطنين على البقاء بمنازلهم بالقوة، للحد من انتشار فيروس "كورونا"، في حال رفضوا ذلك طوعا.

وقال ممثل وزارة الصحة في مدينة رشت، مركز محافظة جيلان شمالي إيران، محمد حسين قرباني، إن السلطات المعنية، ستكون مضطرة لإجبار المواطنين بالقوة على التزام منازلهم.

وأضاف: "هذه هي الطريقة الوحيدة لقطع انتشار فيروس كورونا".

ونشر الناشط الإيراني المعارض محمد الأحوازي، فيديو قال إنه من مدينة سلماس يظهر سيارات إسعاف، وأخرى حكومية، تجوب المدينة، وتطلب من المواطنين عدم الخروج إلا للضرورة.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت السبت أن عدد ضحايا "كورونا" ارتفع إلى 145 حالة.