مسؤول اسرائيلي كبير: سنهاجم إيران في هذه الحالة

البوابة - أفادت تقارير إعلامية، بأن "اسرائيل" لن تسمح لطهران بتجاوز مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وأن "تل أبيب" قد تشن ضربة عسكرية ضد إيران، في حال تجاوز الأخيرة تلك النسبة.

وقال مسؤول اسرائيلي كبير، إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة ودول أوروبية، أنها ستهاجم إيران في حال تجاوزت طهران مستوى تخصيب اليورانيوم 60%.

وأضاف المسؤول الاسرائيلي: "لا نريد تعيين تخصيب بنسبة 90% على أنه "خط أحمر"، حسب بوابة "أكسيوس" الإخبارية

وأشار، إلى أن إيران من المحتمل أن تبدأ في تخصيب وتخزين اليورانيوم بمستوى أقل بقليل من المستوى المطلوب لإنتاج سلاح نووي.

وأوضح التقرير، أن "اسرائيل" استعدادا للمواجهة العسكرية المحتملة مع إيران، فإنها طلبت من الولايات المتحدة، الإسراع في تسليمها طائرات التزود بالوقود من طراز بوينغ KC-46 وطائرة النقل العسكري الاستراتيجية.

وبين التقرير، أن الطلب الاسرائيلي الإسراع بتسليم تلك الطائرات التي اشترتها "تل أبيب" العام الماضي، جاء بناء على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

واشار المسؤول الاسرائيلي، إلى أن أوستن أبلغ نتنياهو بصعوبة تسليم الولايات المتحدة لتلك الطائرات بشكل سريع في الوقت الحالي، بسبب الاحتياجات العسكرية الأمريكية، خاصة في ظل إلحاح "تل أبيب" لاستلام طائرة واحدة على الأقل بحلول نهاية عام 2024.

واكتشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال الأسبوع الماضي، أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%، حسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين.