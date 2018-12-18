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مسؤول بالبيت الأبيض يكذّب إعلان تركيا حول وعد ترامب بتسليم غولن

مسؤول بالبيت الأبيض يكذّب إعلان تركيا حول وعد ترامب بتسليم غولن
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