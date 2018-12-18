مسؤول بالبيت الأبيض يكذّب إعلان تركيا حول وعد ترامب بتسليم غولن

أكد مسؤول بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يعد خلال اجتماعه مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتسليم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن لأنقرة.

وقال المسؤول الكبير لوكالة رويترز: "أثناء اللقاء مع الرئيس أردوغان خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، لم يتعهد الرئيس بتسليم فتح الله غولن".

ويحمّل أردوغان الداعية الإسلامي غولن، المسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في تركيا عام 2016.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد أعلن أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بأن الإدارة الأمريكية تدرس ترحيل رجل الدين فتح الله غولن، وغيره من المطلوبين لتركيا.

وأوضح أوغلو أن ترامب قال لأردوغان إنها (الولايات المتحدة الأمريكية) تعمل على تسليم غولن وأشخاص آخرين.

ونقلت قناة TRT التركية عن تشاووش أوغلو قوله يوم أمس الاثنين إن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI يجري في 15 ولاية تحقيقات بشأن أنشطة منظمة غولن، وقد بدأ تنفيذ اعتقالات في صفوف أنصار الداعية بولاية نيوجيرسي.