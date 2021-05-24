مسؤول بالخارجية الأمريكية: إسرائيل فشلت في تحقيق هدفها بغزة

مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، للأناضول إن “إسرائيل فشلت كما تدعي في تحقيق هدفها في غزة، وأنها ستواصل العمل على إضعاف قدرات حركة حماس والسيطرة عليها”.

وأعرب المسؤول الأمريكي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، للأناضول، الإثنين، عن ارتياحهم لتوقف الاشتباكات والتزام الأطراف بوقف إطلاق النار.

وأضاف أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيجري زيارة إلى الشرق الأوسط، مشيرا أن الهدف منها مناقشة قضايا مثل جعل وقف إطلاق النار دائما ومساعدة غزة مع الحلفاء الإقليميين.

وشكر المسؤول الأمريكي، كل من الأردن وقطر على مساهمتهما في وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل، مضيفا: “نثمن جهود مصر ودورها الحاسم الذي لعبته في وقف العنف”.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يزور القدس ورام الله والقاهرة وعمان هذا الأسبوع.

وبدأ، فجر الجمعة، سريان وقف لإطلاق النار برعاية مصرية بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، تبعه وصول وفد من الاستخبارات العامة المصرية إلى قطاع غزة الجمعة، ومشاورات مع القيادة الفلسطينية بمدينة رام الله، السبت.

وأسفر العدوان على الأراضي الفلسطينية منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي عن 280 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، وأكثر من 8900 مصاب، فضلا عن تضرر 1800 وحدة سكنية وتدمير 184 برجا ومنزلا، وعدد من المصانع والمرافق الاقتصادية. (الأناضول)