مسؤول بالناتو يقترح تنازل اوكرانيا عن اراض لروسيا مقابل انهاء الحرب وضمها للحلف

اجترح مسؤول كبير في حلف شمال الاطلسي "الناتو" حلا للنزاع في اوكرانيا يقوم على تنازل الاخيرة عن جزء من اراضيها لروسيا في مقابل انهاء الحرب وضمها الى الحلف.

وقال ستيان يينسين رئيس مكتب الأمين العام للناتو ان اعضاء الحلف يعكفون في الاثناء على بحث كيفية انهاء الحرب المستمرة في اوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، بحسب ما تنقله عنه صحيفة الغارديان البريطانية.

واضاف يينسين انه قدم اقتراحا في هذا الصدد يقوم على تنازل اوكرانيا عن قسم من اراضيها لروسيا، في اطار صفقة تتضمن انهاء الحرب وقبول عضوية هذا البلد في حلف الناتو.

ومستشعرا الصدمة التي يمكن ان يحدثها هذا المقترح، سارع المسؤول الكبير في الناتو الى التاكيد على ان ما يدلي به هو مجرد فكرة، والامر يظل في النهاية مرتبطا بقرار اوكرانيا وبالمطالب والشروط التي تحددها في اي مفاوضات محتملة.

واكد يينسين في المحصلة ان الحلف سيقبل باي اتفاق سلام تقبله اوكرانيا، مع اشارته في الوقت نفسه الى ان الدوائر الدبلوماسية في الحلف تذهب منذ الان في مناقشاتها الى وضع اوكرانيا ما بعد الحرب.

"مثير للسخرية"

ومن فورها، نددت اوكرانيا بمقترح مسؤول الناتو، معتبرة انه ينطوي على تشجيع "للمجرم العالمي" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قال ميخايلو بودولاك كبير مستشاري الرئيس الأوكراني ان الاقتراح الذي يفترض مبادلة الاراضي الاوكرانية بمظلة حلف الاطلسي "مثير للسخرية".

واعتبر بودولاك ان هذا المقترح يعني قبول اوكرانيا بالهزيمة ونقل النزاع الى الاجيال القادمة فضلا عن انه يشتمل على تدمير للقانون الدولي.

وعلى الجهة المقابلة، يبدو الاقتراح الذي طرحه المسؤول في الناتو مقبولا الى حد ما في موسكو، وعلى الاقل في الشق المتعلق بانهاء الحرب.

لكن الامر سيكون اكثر تعقيدا في ما يتعلق بانضمام اوكرانيا الى الناتو، والذي كان احد الاسباب الرئيسية التي جعلت روسيا تقرر التدخل عسكريا ضد كييف.

وتؤكد موسكو ان شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014، وكذلك المناطق الاربع (لوهانسك، ودونيتسك، وزاباروجيا، وخيرسون) التي سيطرت عليها في شرق وجنوب اوكرانيا العام الماضي، قد باتت اراض روسية حتما، ولن تعود لاوكرانيا تحت اي ظرف.