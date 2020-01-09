مسؤول بحماس: سليماني زار غزة عدة مرات وشارك برسم خططنا الدفاعية (فيديو)

بحسب الفيديو، قال المسؤول في حماس إن فكرة الأنفاق في قطاع غزة كانت من بنات أفكار عماد مغنية، القيادي السابق في حزب الله، الذي اغتيل في عام 2008 بدمشق، والجنرال قاسم سليماني.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، متحدثا عن قائد فيلق "القدس" الراحل قاسم سليماني.

وقال عبد الهادي في الفيديو، الذي يقال إنه صور خلال ندوة لمعهد الدراسات الدولية في لبنان، إن "قاسم سليماني ذهب إلى غزة أكثر من مرة، وكان مساهما ومشاركاً في الخطة الدفاعية التي تم التخطيط لها ورسمها خلال الفترة الماضية".

وأضاف أن "هذا الأمر ليس سرا"، رغم أن ما تحدث به القيادي في حماس لم تعلنه الحركة ولا جناحها العسكري سابقا.

وبحسب الفيديو المتداول، قال عبد الهادي إن فكرة الأنفاق في قطاع غزة، كانت من بنات أفكار عماد مغنية، القيادي السابق في حزب الله، الذي اغتيل في عام 2008 بدمشق، والجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني، الذي اغتيل في الثالث من الشهر الجاري.

وجاء تصريح ممثل حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، بعد أيام قليلة من اغتيال سليماني، الذي قتل في غارة جوية أمريكية في الثالث من الشهر الجاري.

ونددت حركة حماس بعملية اغتيال سليماني، وقالت في بيان "تتقدم حركة المقاومة الإسلامية حماس بخالص التعزية والمواساة للقيادة الإيرانية والشعب الإيراني باستشهاد اللواء قاسم سليماني، أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين، الذي كان له دور بارز في دعم المقاومة الفلسطينية في مختلف المجالات".

