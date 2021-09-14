مسؤول بوزارة الصحة المصرية يروج المخدرات عبر فيسبوك

قالت صحيفة اخبار اليوم المصرية الثلاثاء، ان اجهزة الامن اوقفت مسؤولا كبيرا في وزارة الصحة بعد ضبطه وهو يروج المخدرات عبر موقع "فيسبوك".

واوضحت الصحيفة ان معلومات وردت لمباحث الأحداث بالقاهرة تفيد بأن مديرا بوزارة الصحة يروج المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحساب مزيف.

وتابعت انه بإجراء التحريات تم إعداد خطة أمنية لضبطه من خلال خدعة لشراء كمية كبيرة من المواد المخدرة منه.

وقالت الصحيفة انه تم ضبط المتهم متلبسا بحوزته 500 أمبولة من مخدر "بفنتانيل" جدول أول، كما تم مداهمة منزله وتم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخدرة بقصد الاتجار، .

واضافت انه بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.