مسؤول تركي: أرملة البغدادي كشفت معلومات مهمة عن "داعش"

كشف مسؤول تركي، أن أرملة زعيم تنظيم الدولة أبي بكر البغدادي، قدّمت الكثير من المعلومات عن عمل التنظيم بعد القبض عليها العام الماضي.

وذكر المسؤول أن الأرملة قالت إن اسمها رانية محمود، ولكن اسمها الحقيقي هو أسماء فوزي محمد القبيسي.

وتردد أنها الزوجة الأولى للبغدادي الذي قتل في عملية نفذتها القوات الأمريكية الخاصة في سوريا الشهر الماضي.

واعتقلت هذه المرأة في الثاني من حزيران/ يونيو 2018 في محافظة هاتاي قرب الحدود السورية إضافة إلى عشرة أشخاص آخرين، من بينهم ابنته التي قيل إن اسمها ليلى جبير.

وذكر المسؤول أن علاقة المرأتين بالبغدادي تأكدت باستخدام عينات حمض نووي ريبي (دي أن إيه) للبغدادي قدمتها السلطات العراقية.

وأضاف "لقد اكتشفنا هوية زوجته الحقيقية بسرعة كبيرة، وقد تبرعت بالكثير من المعلومات عن البغدادي وطريقة عمل تنظيم الدولة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال أمس الأربعاء، إن السلطات الأمنية التركية، ألقت القبض على زوجة زعيم تنظيم الدولة أبي بكر البغدادي.

وأوضح أن "البغدادي قام بالقضاء على نفسه، ونحن قمنا باعتقال زوجته، ولكننا لم نثر ضجة"، مضيفا: "لقد قمنا باعتقال شقيقة البغدادي وصهره في سوريا".