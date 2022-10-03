مسؤول جزائري يطالب بضم مدن مغربية لبلاده

طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، أبو الفضل بعجي بضم مدن مغربية الى الجزائر وقال ان الاستعمار الفرنسي سلخها وضمها للمغرب وذلك في سياق رده على الاحتجاج المغربي حول تصميم قميص المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم

واحتوى القميص الجزائري الذي صممته شركة اديداس العالمية رسومات من التراث الجزائري احتجت عليه المغرب وقالت انها نقوشات تاريخية مغربية بينما يؤكد مختصون جزائريون أنها فن جزائري واتهم ابو الفضل “المخزن يحاول سرقة كل شيء جميل من الجزائر”.

أوضحت الشركة الألمانية أن تصميمها "مستوحى من التاريخ والثقافة والتصاميم العريقة لقصور المشور" بمدينة تلمسان الجزائرية

واكد ابو الفضل ان هناك اراض ومدن مغربية تابعة تاريخيا للجزائر اقتطعتها فرنسا لصالح المغرب، منها وجدة وجرسيف ومدن أخرى حسب تاكيده

وقال امام نواب جبهة التحرير ان لا يمكن تزوير التاريخ ومنذ العهد الروماني، مدينة وجدة ومدن أخرى منها جرسيف تابعة للجزائر إلى غاية 1845 تاريخ توقيع معاهدة (للا مغنية)، حيث أعطت فرنسا للمخزن هذه الأراضي مقابل أن يلتزم السلطان عبد الرحمن بمحاربة الأمير عبد القادر (قائد المقاومة الجزائرية آنذاك). هذا تاريخ يتكلم لوحده، ونحن لدينا تقصير أننا لا نعلمه لأبنائنا”.

من جهتها تطالب المغرب باراضي تندوف الحدودية منذ استقلال الجزائر عام 1963 ومؤخرا قال الرئيس المستقيل للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني، انه يجب الزحف الى تندوف وتحريرها من الجزائر

وكان الرئيس الراحل هواري بومدين قد رد على دعوات الحسن الثاني العسكرية للاستيلاء على تندوف بالقول اذا تمكنت من الوصول ساعزمك على شاي وسيكون شاربي بدل النعناع