مسؤول روسي يقترح وضع صواريخ عابرة للقارات في سورية

قدم عضو بارز في الدوما الروسي اقتراحا يتضمن نقل صواريخ فويفودا الباليستية العابرة للقارات إلى سوريا مبررا الاقتراح بمحاولة تشكيل محيط رادع من العدوان الخارجي.

وقال النائب عن شبه جزيرة القرم في الدوما لاروسي ميخائيل شيريميت : "الآن يجري استبدال صواريخ فويفودا الباليستية العابرة للقارات، والتي يطلق عليها عادة الشيطان في الغرب، بأحدث صواريخ سارمات. بدلا من التخلص من الصواريخ التي تم إزالتها من الخدمة القتالية، أقترح نقلها إلى البلد الصديق سوريا".

النائب الروسي دعا قبل تبني هذا الاقتراح وتطبيقه الى تحديث واستبدال الرؤوس الحربية النووية بأخرى تقليدية.

وقال النائب: "سوريا ليست قوة نووية، لذا فإن إمدادها بصواريخ باليستية تقليدية قوية سيخلق محيطا موثوقا للحماية والردع من التهديدات الخارجية".

وفي وقت سابق تحدث دميتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" عن صاروخ "فويفودا" وقال انه في تصنيف الناتو مدرج باسم "ساتانا" (الشيطان)