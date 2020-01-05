مسؤول سعودي: واشنطن لم تشاور الرياض قبل اغتيال سليماني

صرح مسؤول سعودي، الأحد، بأن واشنطن لم تقم بمشاورة الرياض بشأن الضربة التي قُتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بينما تحاول المملكة تخفيف التوتر المتصاعد في المنطقة.

وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته إنه “لم تتم مشاورة المملكة العربية السعودية بشأن الهجوم الأمريكي”.

وأضاف: “نظرا للتطورات السريعة، تؤكد المملكة أهمية البرهنة على ضبط النفس للوقاية من أي عمل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد”.

ودعت وزارة الخارجية السعودية الجمعة إلى ضبط النفس، بينما طالب الملك سلمان بن عبد العزيز بإجراءات عاجلة “لخفض التوتر”، في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي برهم صالح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وفي اتصال هاتفي آخر مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على “ضرورة تهدئة الوضع”، كما ذكرت الوكالة.