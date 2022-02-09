مسؤول سوداني يزور "اسرائيل"

قالت هيئة البث الاسرائيلية، اليوم الاربعاء، أن مسؤولا سودانيا ، زار "اسرائيل"، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفادت "هيئة البث"، بأن المبعوث السوداني، عقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين الاسرائيليين خلال الزيارة، في محاولة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

ولم يصدر أي تأكيد فوري من المتحدثين باسم الحكومة الإسرائيلية والسودانية.

שליח מטעם הממשל הצבאי בסודאן ששולט במדינה מבקר בימים אלה בחשאי בישראל. המטרה: קידום הקשרים בין המדינות@kaisos1987 @AmichaiStein1 — כאן חדשות (@kann_news) February 9, 2022

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أعلنت الشهر الماضي، أن وفدا رسميا إسرائيليا وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، مؤكدة أن أن هذا هو "أول وفد يتم الكشف عن زيارته منذ استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك".

وأشارت إلى أن الطائرة هبطت بالفعل في مطار الخرطوم وعلى متنها وفد رسمي، وأنها توقفت في مدينة شرم الشيخ المصرية قبل منحها إذن الطيران مجددا إلى السودان.