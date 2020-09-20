مسؤول صحة سوري يحذر من انتشار كورونا

حذر مدير صحة محافظة السويداء بسوريا، نزار مهنا، من أن حالة التراخي والاستهتار الواضحة مؤخرا في تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا في المجتمع تنذر بانتكاسة قادمة وشديدة للمرض.

وبحسب صحيفة الوطن، علل المسؤول الصحي أسباب ذلك بـ"أن الفيروس يعيش بيننا ويتم تسجيل حالات يومية مثبتة بالإصابة، إضافة إلى أنه وبعد تراجع أعداد مراجعي الأقسام الخاصة بالمرض خلال العشرين يوماً الأخيرة في المشفى الوطني بدأت تزداد حالياً بشكل طفيف، وهذا غير مبشّر".

وأكد مهنا أنه لا يمكن حاليا تقييم تأثير بدء الدراسة على الوضع الوبائي، وعدم مراجعة طلاب مشتبهين إلى الآن لا يعبر بشكل حقيقي عن القادم.

محذرا بأنه "تنتظرنا في الخريف والشتاء القادمين أعداء تقليدية وهي حمات الأنفلونزا الموسمية وأخواتها، وقد يحدث اتفاق غير معلن مع فيروس كورونا للنيل من الجسم البشري".

وأكد أن ذلك يدفعنا من جديد إلى ضرورة تطبيق وإحياء "الثالوث الذهبي" في الوقاية، من تباعد مكاني واجتماعي، وغسيل الأيدي المتكرر بالماء و الصابون، وارتداء الكمامة في التجمعات.

كما شدد على ضرورة توعية الأهل والكادر التربوي في المدارس للطلاب وبشكل يومي بضرورة الالتزام بالعادات الصحية السليمة في العطاس والسعال، وعدم حك العينين والأنف والفم والحرص على نظافة وتعقيم اليدين، وعدم تناول طعام مشترك أو شرب الماء من العبوة نفسها، أو تبديل وإعارة الكمامة، والإبلاغ المبكر عن أي أعراض مشتبهة لديهم.