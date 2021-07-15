مسؤول صحي ايطالي: متحور دلتا قادر على اختراق جرعتي اللقاح

أكد مسؤول في وزارة الصحة الايطالية، قدرة متحور دلتا على اختراق دورة التطعيم المزدوجة ضد فيروس كورونا.

وحذر مستشار وزير الصحة لحالة طوارئ كورونا في إيطاليا، ڤالتر ريتشاردي، من متحور "لامبدا"، الذي تم عزله في بيرو، والذي اعتبره مقلقا بشكل كبير.

وقال ريتشاردي أنه "مع متحور دلتا الأكثر عدوى من فيروس كورونا، يمكن للمرء أن يصاب اليوم بالعدوى حتى لو تم تطعيمه".

وأوضح ريتشاردي أن "هذا المتحور، يمكنه أن يخترق دورة التطعيم المزدوجة أيضا، التي تمنح بعض الحماية ضد الأعراض الخطيرة والحاجة للاستشفاء، لكن المتحور يسبب العدوى حتى لدى الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح في 30-35٪ من الحالات، ناهيك عن جرعة واحدة".

لامبدا في بيرو

وشدد ريتشاردي على أن "الحاجة إلى التطعيم بأسرع وقت ممكن، ترتبط أيضا بحقيقة أنه كلما زاد ترددنا، نترك إمكانية للفيروس لاختيار المتحورات التي لا تخترق مفعول اللقاح وتنقل العدوى فحسب، بل تثقب درع الحصانة أيضا"، مضيفا: "في الوقت الحالي، ننظر بحذر شديد إلى متحور "دلتا بلاس" المنتشر في الهند ومتحور "لامبدا"، الذي تم عزله في بيرو".

وأوضح أنه "لذلك نحن نقوم بالتطعيم مبكرا لحماية الأشخاص من الحاجة للاستشفاء والأعراض الخطيرة، بعدها سنتخذ القرارات عند التعرف على المتحورات التي تظهر في العالم، لأننا في أوروبا قمنا بتلقيح 50٪ من السكان، لكن لا يزال التطعيم يشمل 1٪ في إفريقيا و3٪ في آسيا فقط. لذلك لدى الفيروس الآن مئات ملايين الأشخاص الذين يمكن أن يمارس عليهم محاولة الالتفاف على دفاعاتنا"