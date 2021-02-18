مسؤول فلسطيني: الترميز البريدي يعزز سيادتنا على أراضينا المحتلة

قال مسؤول فلسطيني إن استخدام بلاده للترميز البريدي الخاص بها، يعزز سيادتها على أراضيها المحتلة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في تصريحات للأناضول، أدلى بها مسؤول العلاقات الدولية في مصلحة البريد الفلسطيني (حكومية)، عماد الطميزي، الخميس.

وأضاف الطميزي، أن “بعض الدول ومنها تركيا والسويد وهولندا، بدأت بالفعل في موائمة أنظمتها البريدية مع الترميز الفلسطيني”.

وأوضح أن فلسطين بدأت مطلع 2021، في استخدام الترميز البريدي الخاص بها، وذلك بعد إشعار الاتحاد البريدي العالمي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأردف: “أبلغنا اتحاد البريد العالمي بالترميز الفلسطيني، وتم اعتماده بمنشور دولي أصدره الاتحاد”، دون تفاصيل.

وتابع: “تم رصد أكثر من 7 آلاف انتهاك إسرائيلي بحق البريد الفلسطيني، خلال 2020، منها فتح الطرود البريدية والعبث بها، وتخريب محتوياتها”.

وتستقبل فلسطين الطرود البريدية وترسلها عبر منافذ يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، لكنها تُفرز بمحطة مركزية بمدينة أريحا (وسط). (الأناضول)