مسؤول في "البنتاغون": إيران تخطط لشن هجمات ضد السعودية

أعرب مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع "البنتاغون"، عن قلق واشنطن من التحركات الإيرانية في المنطقة، مشيرا إلى أن طهران تخطط لشن هجمات تستهدف منشآت البنية التحتية للطاقة في السعودية.

واعتبر المسؤول الأمريكي، أن تحليق القاذفتين الأمريكيتين في الشرق الأوسط يوم الخميس الماضي، بمثابة رسالة استعراض قوة وتحذير لإيران.

واشار إلى أن الولايات المتحدة والسعودية، تراقبان بشكل مكثف، التهديد الإيراني المتزايد للعراق.

وقال المسؤول في "البنتاغون": "هناك قلق أمريكي متزايد من تحركات إيران في المنطقة، ونقلها لطائرات مسيرة إلى روسيا، بحسب موقع "بوليتيكو".

وبعد فوز اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتياهو في انتخابات الكنيست في "اسرائيل"، تتزايد التلميحات الاسرائيلية والأمريكية، بإمكانية اعتماد الحل العسكري لتوجيه ضربة للبرنامج النووي الإيراني.

وكشفت وسائل اعلام أمريكية، في وقت سابق، إطلاق القيادة الوسطى الأمريكية مقاتلات متمركزة في منطقة الخليج باتجاه إيران، كجزء من حالة التأهب الشاملة للقوات الأمريكية والسعودية.

وتشهد إيران منذ أسابيع احتجاجات واضطرابات، هي الأسوأ منذ عام 2019، بعد وفاة الشابة مهسا أميني داخل مركز أمني، بعد توقيفها من قبلها شرطة الأخلاق.

ووجهت طهران، أصابع الاتهام لدول خارجية، بتأجيج الأحداث في إيران، لقلب نظام الحكم، وخلق حالة من الفوضى البلاد.

وأسفرت الأحداث التي عمت عشرات المدن والبلدات الإيرانية، بسقوط مئات الضحايا من مدنيين ورجال أمن، بالإضافة إلى مئات المعتقلين، الذين وجهت لهم تهم مختلفة، من بينها الإخلال بالأمن ونشر الفوضى.