مسؤول كويتي: الخلاف مع الرياض قائم والأمور أصبحت أسوأ

المسؤول الكويتي: الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي إلى الكويت "لم تكن جيدة"

وجّه مسؤول كويتي انتقادات إلى السعودية على ضوء الخلاف بين الكويت والرياض بشأن مناطق الإنتاج النفطي المشترك بين البلدين.

وخلال الملتقى السنوي الاجتماعي السابع للقطاع النفطي في الكويت الاثنين قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني إن "الخلاف على مناطق الإنتاج النفطي المشترك مع السعودية في بئري الخفجي والوفرة ما زال قائما".

وأضاف العدساني أن "الأمور أصبحت أسوأ مما كان متوقعا"، موضحا: "كانت هناك اتفاقيات جاهزة ليوقع عليها الطرفان، لكن الخطوة فشلت بسبب تحول الملف من فني إلى سياسي".



كما أشار المسؤول الكويتي إلى الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الكويت نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي وقال إنها "لم تكن جيدة".



وكانت وكالة رويترز للأنباء في الـ17 من الشهر الماضي، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" قولها إن السعودية والكويت "ستجدان صعوبة في استئناف إنتاج النفط من حقلين يُداران على نحو مشترك قريبا بسبب خلافات بشأن العمليات وتدهور العلاقات السياسية بين الحليفين الخليجيين عضوي أوبك".



ويأتي تقرير رويترز تأكيدا لما انفردت به "عربي21" حينها من أن زيارة ابن سلمان في الـ30 من أيلول/ سيبتمبر الماضي، إلى أن الكويت كانت تهدف لمناقشة تعديل الاتفاقية الموقعة بين البلدين، بشأن المنطقة المحايدة.