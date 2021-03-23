مسؤول كويتي يصفع حارس أمن ويصادر هاتفه (فيديو)

أثارت الحادثة استياء شديدا من نواب ونشطاء طالبوا الجهات المعنية بالتحقيق في الحادثة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤول المعتدي على حارس الأمن.

تداولت حسابات إخبارية في الكويت مقطع فيديو أظهر لحظة توجيه شخص قيل أنه مسؤول في مؤسسة الموانئ صفعة لحارس أمن احدى الشركات ثم مصادرته هاتفا كان في يده دون أن يحرك الأخير ساكنا.

وقال معلقون إن ”الشخص المعتدي هو مسؤول في مؤسسة الموانئ، إذ قام بصفع حارس الأمن داخل إحدى الشركات ومصادرة هاتفه الذي كان منشغلا به“، دون كشف تفاصيل أخرى حول السبب الذي دفعه لذلك.

بأي عرف وبأي منطق وبأي قانون يتم التعدي على هذا الموظف..من قبل هذا المسؤول البلطجي..

على الوزير المختص ان يقوم بواجباته وتحويل هذا البلطجي للتحقيق وللنيابة.. pic.twitter.com/KZ2mijiOm6 — محمد براك المطير (@MBALMUTAIR) March 23, 2021

وأثارت الحادثة استياء شديدا من نواب ونشطاء طالبوا الجهات المعنية بالتحقيق في الحادثة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المعتدي على حارس الأمن.

وأفاد بعض النشطاء ،الذين علقوا على المقطع، بأن المسؤول هو ”مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبد الله الصباح“.

واستنكر النائب عبد الكريم الكندري اعتداء المسؤول على حارس الأمن، إذ طالب وزير التجارة بالتحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها ومحاسبة المعتدي، وفقا للقانون.

النائب د. عبدالكريم الكندري: على وزير التجارة التحقيق في التصوير المنتشر بوسائل التواصل والذي يوثق حادثة اعتداء أحد المسؤولين في الموانئ على رجل أمن واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه إن صحت الواقعة. pic.twitter.com/yLSMlPPZB0 — عاجل الكويت (@breakingkwt) March 23, 2021

وكذلك طالب النائب محمد المطير بإحالة المعتدي إلى النيابة والتحقيق، واصفا إياه بـ“المسؤول البلطجي“.

وتأتي حادثة الاعتداء -التي لم يتم التأكد من هوية صاحبها حتى الآن- عقب يوم من تقديم الشيخ يوسف العبدالله بلاغا إلى النائب العام يفيد بالعثور على مخزن لإحدى الشركات في ميناء الشويخ مكتظ بملايين الدنانير قيل إنها معدة للتهريب، عقب إثارة النائب عبد الله الطريجي للقضية إعلاميا.