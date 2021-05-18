مسؤول: وسيم يوسف يحمل جواز سفر أردني

كان الداعية "الاماراتي" قال في مداخلة عبر غرفة الدردشة "كلوب هاوس" إنه مصري الاصل واسمه الحقيقي وسيم يوسف أحمد شحاده المصري.

أكد مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات الاردنية فهد العموش أن الداعية وسيم يوسف يحمل جواز السفر الأردني، ولا يوجد ما يشير الى تخليه عن الجنسية الأردنية.

وقال العموش لموقع "عمون" الاخباري إنه لا يوجد ايضا لدى دائرة الاحوال المدنية، ما يشير الى حصول وسيم يوسف على جنسية اخرى غير الجنسية الأردنية.

وأضاف أن أخر عملية تجديد لجواز سفره كانت في عام 2009، أي أن صلاحيته انتهت عام 2014، ولم تجدد بعد ذلك.

وكان الداعية "الاماراتي" يوسف قال في مداخلة عبر غرفة الدردشة "كلوب هاوس" إنه مصري الاصل واسمه الحقيقي وسيم يوسف أحمد شحاده المصري.

ولفت إلى أنه ليس فلسطينيا ولم يكن يوما كذلك ولم يحمل هوية او جنسية فلسطينية بعكس ما يعتقد البعض.