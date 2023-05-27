مسؤول يفرغ سدا بأكمله لاستعادة هاتفه المفقود (فيديو)

اعتقلت السلطات الهندية مسؤولا حكوميا بعد افراغه سدا ضخما من اجل استعادة هاتفه الذكي الذي سقط منه اثناء كان يلتقط صورة سيلفي.

وقالت شبكة "بي بي سي" السبت، ان المفتش الحكومي راجيش فيشواس امر بتصريف مياه سد كيركاتا في ولاية تشهاتيسجاره وسط البلاد، والذي يحوي ملايين اللترات بحثا عن هاتفه النقال من نوع سامسونغ بعدما سقط منه عرضا اثناء التقاط السيلفي.

واضافت ان عملية افراغ السد استغرقت ثلاثة ايام، ولكن حين العثور على الهاتف الذي تبلغ قيمته 1200 دولار، تبين انه تعرض لتلف شديد بسبب المياه.

وقد وجهت السلطات تهمة استغلال الوظيفة الى فيشواس الذي تذرع بأن هاتفه كان يحتوي على بيانات حكومية حساسة تحتاج إلى إنقاذها، بحسب الشبكة.

In #Chhattisgarh, an officer's I-phone fell into a dam reservoir. Two pumps of 30 horsepower, ran 24 hrs, and pumped out-hold your breath- 21 lakh litres of #water, this water could have irrigated 1,500 acres of land, & this is when "there is severe shortage of water i the area ! pic.twitter.com/vBSol7EafS — Ramandeep Singh Mann (@ramanmann1974) May 26, 2023

وقالت وسائل اعلام محلية ان المسؤول الموقوف كان قد استعان في البداية بغواصين من المنطقة للبحث عن هاتفه، وحين لم تفلح حهودهم، قام باحضار مضخة ادعى انه دفع ثمنها من حسابه الشخصي، واطلق لها العنان لافراغ السد.

واضافت انه زعم كذلك حصوله على اذن شفهي من مسؤول في المنطقة من اجل تصريف مياه السد الى قناة مائية قريبة، وأن المسؤول الاخر اعتبر ان هذا الاجراء لن يضر، بل انه حتى سيساعد المزارعين من خلال توفير مزيد من الماء لهم.

وبلغت الكميات التي تم تصريفها من السد على مدى الايام الثلاثة حوالي مليوني لتر، وذلك في منطقة تعاني من شح المياه ويعتمد سكانها على الصهاريج خلال الصيف.