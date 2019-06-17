مسؤول يمني لولي عهد أبو ظبي: "تجنب الانتهازية.. والغرور"

هاجم مسؤول يمني بشكل غير مسبوق ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد، في رسالة دعاه فيها إلى تجنب الانتهازية، وعدم العبث بوحدة اليمن.

وقال محافظ منطقة المحويت اليمنية، صالح حسن سميع، في رسالته: "فارق اليمن وأنت عظيم في نظر أبنائه، ولا تفارقه كفقير لا دنيا ولا دين".

ودعا سميع ولي عهد أبو ظبي إلى "تجنب الانتهازية في القضية اليمنية والابتعاد عن الغرور وجنون الفائض المالي".

وفي رسالة نشرها على "فيسبوك"، واعتبرها من قبيل النصح والشفقة، طالب سميع ولي عهد أبوظبي بعدم العبث بوحدة اليمن ولحمة أبنائه"

وواصل سميع رسالته قائلا: "أعلم أن الدنيا دوارة، ويوم لك، ويوم عليك يا محمد"، مستشهدا ببيت شعر نصه: "هي الأمور كما شاهدتها دول.. من سره زمن ساءته أزمان".