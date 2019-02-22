مساعدات أمريكية في طريقها لفنزويلا ومادورو يتعهد بمنع دخولها

نيكولاس مادورو

حطت الخميس طائرة تحمل مساعدات غذائية وطبية في جزيرة كوراساو الهولندية في البحر الكاريبي، حيث ينتظر أن يتم شحنها مجددا بحرا الى فنزويلا التي تعهدت حكومتها بمنع دخول أي مساعدات.



ولفت منظمو العملية الى أن البضائع سوف تساعد في تخفيف معاناة الفنزويليين في ظل أزمة اقتصادية حادة، فيما يصفها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنها "استعرض" وتمهيد لغزو أمريكي للبلاد.



وتحمل الطائرة 50 طنا من المواد الغذائية والطبية، فيما تستعد سفينة لنقل المساعدات إلى فنزويلا التي تقع سواحلها على بعد 40 ميلا من كوراساو.



وقال منظمو الحملة إن المساعدات سوف تنقل السبت إلى مرفأ قريب بانتظار الحصول على الإذن من الحكومة المحلية لشحنها الى فنزويلا.



وقال "نحن ننتظر أن تصبح الظروف مواتية. نريد أن يتم حل هذا الأمر في الساعات المقبلة حتى تصل المساعدات الى فنزويلا".



وكان مادورو هذه المساعدات بأنها "استعراض" وتمهيد لغزو أميركي، فيما تظاهر مناصروه في الشوارع رفضا لها واعتبروها خدعة.



وتعهد مادورو بمنع دخول المساعدات الاميركية عبر الحدود مع كولومبيا والبرازيل، كما أمرت حكومته بتعليق الرحلات البحرية بينها وبين كوراساو.

ا ف ب