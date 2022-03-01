مساعدات اسرائيلية لكييف وحاخام يتطوع للقتال في الجيش الاوكراني

قررت إسرائيل اليوم الثلاثاء، إرسال 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا فيما نشرت وسائل اعلام عبرية صورة لحاخام قالت انه متطوع في القتال الى جانب الجيش الاوكراني ضد القوات الروسية

مساعدات اسرائيلية الى اوكرانيا

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن وكالة المعونة الوطنية الإسرائيلية التابعة لوزارة الخارجية ستتسلم هذا الأسبوع 100 طن من المساعدات لأوكرانيا في ظل الأزمة جراء الحرب الروسية هناك.



وأوضحت أن المساعدات ستشمل معدات طبية وأدوية وأنظمة تنقية مياه ومجموعات طوارئ، وخيام وبطانيات وأغطية ومعاطف.

في الاثناء تداولت وسائل إعلام اوكرانية صورا ليهود من بينهم حاخام بارز يتطوعون للقتال في صفوف الجيش الاوكراني

خطط ترحيل اليهود الى فلسطين المحتلة

وتشير التقارير الى ان المسؤولين الإسرائيليين وجماعات الإغاثة الإسرائيلية يقومون بإعداد خطط لنقل اليهود في أوكرانيا ، ويعد هؤلاء المسؤولون والوكالات لحالات طارئة تشمل إدارة موجة جديدة من المهاجرين اليهود القادمين إلى فلسطين المحتلة ومساعدة اليهود النازحين في أوكرانيا كما فعلوا في عام 2014 عندما ضمت القوات الروسية شبه جزيرة القرم وبدأ الانفصاليون المدعومون من روسيا الصراع في شرق أوكرانيا.

وذكّرت "واشنطن بوست" بعملية نقل 14 ألف إثيوبي من اليهود الفالاشا من أديس أبابا في أيار / مايو 1991، من أديس أبابا التي مزقتها الحرب، وهي عملية أشرف عليها وزير الأن الإسرائيلي الحالي بيني غانتس.

ويعيش ما يصل إلى 100 ألف يهودي في أوكرانيا، وفقًا لما ذكره يائيل برانوفسكي من منظمة "الزمالة الدولية للمسيحيين واليهود" في القدس. وشاركت منظمة الإغاثة بشكل كبير في مساعدة آلاف اليهود الذين نزحوا من منطقة دونباس في شرق أوكرانيا عندما اندلعت الحرب في عام 2014.