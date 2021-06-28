مساعدات اميركية لسورية وتحذير من اساليب جديدة لداعش

قدمت الولايات المتحدة الاميركية 436 مليون دولار كمساعدات إنسانية لسوريا، مؤكدة أن السبيل الوحيد للحل في سوريا هو البدء بالمصالحة والبناء فيما حذرت الجامعة العربية من خطر داعش الذي لا يزال قائما

مساعدة اميركية لسوريا

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع التحالف الدولي ضد داعش، أن بلاده والتحالف يسعيان لعدم بروز تنظيم داعش خصوصا في قارة إفريقيا.

10 آلاف مقاتل من تنظيم "داعش" لا يزالون محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وطالب بلينكن الدول التي انضم مواطنوها إلى داعش بإعادة توطينهم وتأهيلهم، وأشارت الخارجية الإيطالية إلى أن لقاء وزاريا مصغرا بشأن سوريا سيعقب اجتماع التحالف.

أبو الغيط: إشارات مُقلقة على عودة داعش بآليات جديدة



الى ذلك أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أمام الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش بروما، أن الفترة الماضية إشاراتٍ مُقلقةً على عودة الشبكات الداعشية والخلايا النائمة لهذا التنظيم الإجرامي للعمل بآليات جديدة، ليس من أجل السيطرة على الأرض والتحكم في السكان، ولكن بهدف ضرب الاستقرار وتخريب المجتمعات وتهديد حياة المدنيين واستهداف المصالح والأهداف الحيوية.

التصاعد الخطير في مناطق في سوريا والعراق شهدت تكثيفاً في العمليات الإرهابية خلال الأشهر الماضية، وأيضاً بدرجة أقل في مناطق أخرى”.

وتابع: “وكما كان القضاء على سيطرة داعش على المدن والسكان مرهوناً بتضافر العمل الدولي المشترك في إطار التحالف الدولي، فإن اجتثاث التنظيمات الداعشية والخلايا النائمة يتوقف على قدرة أعضاء التحالف على مواصلة العمل الجماعي، خاصة على صعيد التنسيق العملياتي وتبادل المعلومات وتجفيف المنابع ودعم بناء القدرات الذاتية للقوات الأمنية المحلية التي تواجه داعش في الميدان، وبحيث يتم سد أي فراغ أمني يُمكن أن يتسلل منه هذا التنظيم الإجرامي ليهدد المجتمعات من جديد.

المعركة مع داعش/التنظيم.. لابد أن تسير جنباً مع جنب مع الحرب على داعش/الفكر.. ويظل نجاحنا في إلحاق هزيمة دائمة بهذا التنظيم البغيض مرهوناً في المقام الأول بقدرة الدول والمجتمعات على تبديل وتطوير الظروف، الأمنية والسياسية.. وأيضاً العوامل الفكرية والثقافية والدينية التي تُمكِّن العناصر الداعشية من تجنيد شبابٍ جُدد يُصبحون مكامن تهديد داخلية للمجتمعات”..

واختتم أبو الغيط بالقول: “وأخيراً أقول باختصار، إن وحدة العمل الدولي وحسن تنسيقه هي كلمة السر في القضاء على داعش، وكلما تعززت هذه الوحدة، كلما تراجعت فرص تنظيم داعش في النمو ومباشرة تهديداته العابرة للحدود”.

شكري: داعش ما يزال يشكل خطرا

كما شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، في الاجتماع وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير شكري أوضح في كلمته خلال الاجتماع أن تنظيم داعش لايزال يمثل خطراً حقيقياً على الرغم مما تم تحقيقه من نجاح على صعيد تحرير مناطق واسعة من الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم الارهابي في العراق وسوريا، مشدداً في هذا السياق على ضرورة تدعيم الجهود المشتركة للدول الأعضاء في التحالف للقضاء على التهديد الذي يمثله التنظيم.

ويشارك في الاجتماع 83 وزيرا ووفد من الدول الأعضاء في التحالف إضافة إلى وزراء خارجية دول عربية. ويترأس وزيرا خارجية إيطاليا والولايات المتحدة الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، الذي تستضيفه روما، اليوم الاثنين. ويبحث الاجتماع جهود القضاء على بقايا التنظيم في العراق وسوريا ووقفَ تمدده في إفريقيا.