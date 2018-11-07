مساعدات قطرية لفقراء غزة بقيمة 5 ملايين دولار

ارشيف

أعلنت قطر عزمها على تقديم مساعدة بقيمة خمسة ملايين دولار الى 50 ألف عائلة فقيرة في قطاع غزة المحاصر.

ويتزامن الإعلان عن هذه المساعدة مع جهود دولية تبذل للتخفيف من حدة التوتر القائم حاليا بين اسرائيل وحماس في القطاع.

وتحدث السفير القطري محمد إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في بيان صحافي في وقت متأخر الثلاثاء "عن صرف مساعدات نقدية عاجلة لـ 50 ألف أسرة من سكان قطاع غزة بقيمة 100 دولار لكل عائلة".

وتابع البيان "من المقرر أن تتم عملية صرف المساعدة النقدية خلال الأيام القليلة المقبلة بإجمالي خمسة ملايين دولار (...) لكافة الأسر التي تمت عملية اختيارها بالتعاون مع وزارة التنمية الإجتماعية في غزة وضمن معايير دقيقة".

وتأتي هذه المساعدة لسكان قطاع غزة بعد أيام من تقديم منحة قطرية ب 10 ملايين دولار شهرياً لتزويد قطاع غزة بالوقود لحل مشكلة الكهرباء.

ويعاني سكان قطاع غزة من حصار إسرائيلي خانق منذ سنوات، وبات شخص من أصل إثنين في القطاع تحت عتبة الفقر، في حين وصلت نسبة البطالة الى 53% من السكان، وترتفع لدى الشبان الى 70%، حسب البنك الدولي.

بالمقابل أعلنت حركة حماس مساء الثلاثاء أنها ستدفع للمرة الاولى منذ أشهر، غالبية رواتب العاملين في إداراتها.

وتجري مصر والأمم المتحدة منذ أسابيع مفاوضات بين حماس وإسرائيل لوقف التظاهرات الفلسطينية التي تجري كل يوم جمعة على الحدود بين القطاع واسرائيل وتتحول في أغلب الاحيان الى مواجهات.