مساعدات مصرية عاجلة إلى تونس المنكوبة بكورونا

اعلنت مصر ارسالة مساعدات طبية عاجلة الى تونس لدعمها في مواجهة تفشي وباء كوفيد- 19 بعد اعلان الاخيرة انهيار منظومتها الصحية.

وقالت وزارة الصحة المصرية انها ارسلت 31 طنا من المساعدات الطبية الى تتوس على متن طائرتين عسكريتين. وتشمل أدوية، ومستلزمات، ومحاليل طبية، بالإضافة إلى 1500 جرعة من عقار "ريمديسيفير"، لعلاج المرضى.

وأكدت الوزارة أن جسرا جويا بين مصر وتونس، سيتواصل، لنقل المساعدات الطبية، ولتلبية أي احتياجات داعمة للمنظومة الصحية في تونس.

وكانت وزارة الصحة التونسية، قد نشرت بيانا الجمعة، حذرت فيه مما وصفته بموجة وبائية "غير مسبوقة"، تمر بها البلاد، وسط تفش واسع لسلالة دلتا سرييعة الانتشار في معظم الولايات التونسية.

ووصل عدد الإصابات في البلاد حتى الآن إلى نحو 480 ألف إصابة منذ بدء ظهور الوباء. وكانت القاهرة، قد أرسلت مساعدات طبية إلى تونس، في مايو آيار الماضي.