مساعد أحمدي نجاد المضرب عن الطعام ينشر صوراً مخيفة

نشر موقع "دولت بهار" صوراً توصف بأنها "مخيفة" لمساعد الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، تشير إلى تدهور صحته نتيجة إضرابه عن الطعام.

وذكر الموقع التابع لتيار أحمدي نجاد أن "السلطات الأمنية نقلت حميد بقائي مساء السبت إلى سجن إيفين رغم تدهور حالته الصحية".

وأثارت صور مساعد الرئيس الإيراني السابق، ضجة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تداولتها مواقع شبه رسمية مثل إيسنا الطلابية.

وأضاف الموقع في تقريره أن حميد بقائي، الذي خرج من السجن بإذن من السلطة القضائية لمدة ستة أيام، لم يتمكن من تمديد إجازته ورجع إلى السجن بعد أن ودع رفاقه وعلى رأسهم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.

وكان أحمدي نجاد قد حمل نظام بلاده ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني مسؤولية أي خطر يتعرض له مساعده السابق حميد بقائي، الذي يقضي عقوبته بالسجن 15 عاماً بعد إدانته 15 آذار/مارس الماضي، باختلاس أموال وقضايا فساد إداري.

وكتب الناشط الطلابي ضيا نبوي الذي قضى عدة سنوات في سجن كارون في الأهواز معلقاً على صور بقائي قائلاً: "كثيرون لم يصدقوا خبر إضراب بقائي عن الطعام وكانوا يكذبون مثل هذه الأخبار. لكن هذه الصورة على أقل تقدير تشير إلى حقيقة ما كان يدعيه بقائي".

يذكر أن حميد بقائي تم سجنه بتهم فساد وسرقة مبالغ 3.5 ملیون یورو، بالإضافة إلى 750 ألف دولار من مخصصات فيلق القدس التابع للحرس الثوري كانت مخصصة للنفوذ في دول أفريقية.

لكن بقائي طالب بمحاكمة قائد فيلق القدس قاسم سليماني لفقدان تلك الأموال بدل محاسبته، نافياً تورطه بتلك القضية.