مساع عراقية لإغلاق مخيمات النزوح في نينوى

كشف محافظ نينوى، منصور المرعيد، عن عزم السلطات إغلاق مخيمات النزوح في المحافظة، مشيرا إلى أنه لن يتم إجبار النازحين على العودة "القسرية" لمناطقهم.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن الحكومة المحلية في المحافظة عازمة على إغلاق مخيمات النزوح، وخلال الشهرين المقبلين سيتم إغلاق المزيد من المخيمات في المحافظة".

وأضاف أن "الحكومة المحلية تسعى إلى إغلاق مخيمات النزوح كافة، لكنها لن تجبر أحدا من النازحين على العودة إلى مناطقهم الأصلية، وسنقدم التسهيلات لمن يرغب بالعودة الطوعية داخل المحافظة عبر توفير الخدمات من ماء وكهرباء والمستلزمات الأخرى".